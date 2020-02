Liverani: “Siamo riusciti a mettere in difficoltà il Napoli, se uniti possiamo salvarci”

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Napoli-Lecce:

“Abbiamo fatto la nostra partita, mettendo in difficoltà una squadra forte. Se li fai correre indietro diventa difficile anche per loro. Dopo il gol del pareggio del Napoli ci è riuscito meglio paradossalmente. Questa squadra può salvarsi se unita.

Saponara è un giocatore fantastico, non vedevo l’ora che arrivasse. Ha dimostrato di volerci subito come noi con lui, in tanti mi dicevano di non prenderlo L’allenatore determina scelte e tipo di gioco, ma è il calciatore che fa le scelte in campo, senza tecnica e qualità non puoi andare avanti. Lapadula è un giocatore che si esalta nelle battaglie, oggi ha affrontato due giocatori fisici. Deve imparare a correre meglio tra i due centrali, è un generoso e si sacrifica molto”.