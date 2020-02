L’Inter vince il derby in rimonta e aggancia la Juventus in vetta alla classifica!

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Si è conclusa la 23ª giornata di Serie A, turno che ha regalato numerose sorprese, con tante grandi che hanno perso punti in partite tutto sommato abbordabili. L’Inter in particolare vince il derby contro il Milan e aggancia la Juventus in testa alla classifica.

Inter 4-2 Milan (Brozovic, Vecino, De Vrij, Lukaku; Rebic, Ibrahimovic).

Vittoria in rimonta per i nerazzurri, che vanno sotto di due gol nel primo tempo e poi calano il poker nel secondo tempo, ribaltando il match. L’Inter sarà il prossimo avversario del Napoli nelle semifinali di Coppa Italia. Il match si andata si disputerà mercoledì sera a San Siro.

DI SEGUITO LA CLASSIFICA COMPLETA:

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI