Kumbulla osservato speciale ieri al Bentegodi: City e United sul difensore del Verona

Kumbulla osservato speciale

L’edizione odierna di Tuttosport scrive in merito alla situazione per Marash Kumbulla. Il difensore del Verona è stato vicinissimo al Napoli a gennaio ma al momento la concorrenza è alta e non è così sicuro che la società partenopea possa accaparrarsi il classe ’00.

Concorrenza per Kumbulla

C’erano illustri osservatori al Bentegodi per l’albanese: City, United, Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund.

Concorrenza spietata e importante per il calciatore seguito da Napoli e Inter in Italia ma che il momento sembra essere indirizzato verso altri lidi, magari europei.

