Giordano: “L’atteggiamento del Napoli oggi è inaccettabile: squadra senza personalità”

NEWS NAPOLI CALCIO – L’ex bomber del Napoli dello scudetto, Bruno Giordano, ha parlato ai microfoni di Canale 21. L’intervento si sofferma principalmente sull’atteggiamento del Napoli nella partita di oggi contro il Lecce. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nella partita di oggi, il Napoli ha mostrato un rilassamento inaccettabile. Potrei comprendere questo atteggiamento se la squadra venisse da svariati risultati positivi. Nella situazione attuale però, di un Napoli che sta provando a risalire dopo un periodo buio, questo rilassamento è inaccettabile. L’errore arbitrale resta ed è molto grave, ma questa squadra è senza personalità, si sgretola in un attimo. Sono bastate due partite per andare sotto la curva a cantare con i tifosi ed un altra per ritornare nel baratro più profondo”.

