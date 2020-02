Gattuso: “Abbiamo mostrato fragilità. Non basta solo la tecnica. Fallo su Milik? Consultare il VAR non si paga”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Al termine della partita Napoli – Lecce, Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

“I gol si possono sbagliare, abbiamo mostrato fragilità. Abbiamo dato la possibilità di farli salire. Senza coprire la palla. Anche se non fai gol ma doveva finire 0-0. Non riusciamo ad avere cattiveria, troppo passività. Certe volte non si può far palleggiare e non andare con veemenza, aspettiamo.

Ci rivediamo tutti la partita insieme, bisogna lavorare sulla compattezza, sul non farci crossare e saltare. Dopo i 30 minuti abbiamo avuto tante occasioni, ma non è che se segnano si perdono tutte le sicurezze. Hai paura.

Ma non basta la tecnica. Il problema è che c’è troppa passività, siamo là, andiamo in posizione ma non c’è una grande pressione.

La cosa che mi dispiace di più è che c’era entusiasmo da parte dei tifosi. Ma ci siamo dati una mazzata. In questo momento non basta giocare con tecnica o solo per 30 minuti.

Otto contro due, non puoi mai prendere gol e noi li prendiamo. Abbiamo giocatori importanti che hanno giocato tante volte e con qualità. Sapevamo Koulibaly e Maksimovic potevano fare un po’ di fatica.

Contatto con Milik? Non voglio offendere nessuno, se c’è il var bisogna andare al VAR. Non costa nulla ma è meglio che parli Giuntoli”.