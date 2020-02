De Canio parla del momento di Koulibaly

NOTIZIE CALCIO NAPOLI Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto nella trasmissione “Campania Sport” su Canale 21 analizzando la sconfitta pesante del Napoli con il Lecce in particolare sull’approccio della squadra alla partita dei giocatori. Ecco quanto dichiarato:



“Il Napoli ha la necessità di recuperare la condizione migliore di tutti i calciatori specie quelli importanti. Manolas e Koulibaly sono grandi difensori ma dal punto di vista tattico qualcosa non ha funzionato“.

“Loro hanno giocato poco insieme ma in particolare Koulibaly che ha giocato anche prima del campionato, arrivando già stanco nella prima gara contro la Juventus e questo ha influito molto sul suo andamento. Non è sicuramente nella migliore condizione psico-fisico ed è inconcepibile che un campione come lui abbia sofferto con un giocatore come Lapadula.”

