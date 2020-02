Liverani in conferenza: “La Champions è un obbiettivo difficile per il Napoli! Con Lapadula potremmo realizzare il nostro sogno”

L’allenatore del Lecce, Liverani dice la sua durante la conferenza dopo la vittoria contro il Napoli

Al termine della partita Napoli – Lecce, l’allenatore Fabio Liverani ha espresso alcune parole durante la conferenza. Ecco quanto evidenziato:

“Vittoria molto importante contro una tra le squadre migliori del campionato italiano. Venivano da una serie di vittorie. Siamo stati ingenui quando abbiamo preso il gol in contropiede. Siamo stati compatti e abbiamo macinato il gioco dopo aver preso un gol a pochi minuti dall’inizio della partita. Il 3-1 è il gioiello di Mancosu. Per mancanza di concentrazione abbiamo preso il secondo gol.

Per noi è un passo importante. Sabato sarà come una finale. Napoli? La continuità in questa partita poteva riavvicinarli. Se l’obbiettivo è la Champions è difficile.

Per la nostra mentalità è per chi lotta per salvarsi, giochiamo a calcio. Oggi non si può difendere per soli 16-20 metri. Non conosco altri tipi di calcio, voglio sempre giocarmela.

Mercato?

Chi c’era ha fatto crescere il proprio lavoro. Si è alzata la competitività.

Rimoli?

I giovani devono assaporare la prima squadra. Ora sta a loro capire quando spingere per poter giocare e avere opportunità.

Lapadula?

Più il livello è questo e più possiamo arrivare al nostro sogno il 24 maggio”.

