Gattuso in conferenza: “Oggi abbiamo dimostrato di non essere una squadra! Non rifarei le stesse scelte”

Gennaro Gattuso parla durante la conferenza stampa al termine della partita Napoli-Lecce

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Al termine della partita Napoli – Lecce, Gattuso ha rilasciato alcune parole durante la conferenza. Di seguito quanto evidenziato:

“Per i primi 30 minuti la squadra ha giocato bene. La fragilità venuta fuori è stata la preoccupazione. Lapadula ha fermato 14 palloni contro 4 nostri, facendo salire il Lecce. Ho visto i giocatori del Napoli passivi che non riuscivano a chiudere. La squadra ha fatto fatica ad aiutarsi.

Manolas?

Ho dato qualche gioco a Manolas, è andato a casa dalla figlia e ha fatto solo due giorni di allenamento. Mi avete massacrato perchè giocava Di Lorenzo e non facevo giocare gli altri. Ora ci sono i giocatori forti che si sono allenati con intensità. Per come è andata la partita non rifarei le stesse scelte. Quando si hanno giocatori di ruolo, si preferisce mettere loro.

Possono aver inciso i molti cambi rispetto alla formazione degli ultimi tempi? Mertens alternativa?

Lo vedo centrale sì, ma eravamo sotto di un gol e ho provato a mettere sia lui che Milik. Lo vedo più attaccante che esterno.

Dobbiamo migliorare il blocco difensivo compreso il centrocampo, ci vuole compattezza. Quando non stiamo bene fisicamente siamo passivi.

Io non voglio parlare di arbitri.

Sapevo a cosa andavamo in contro oggi, sapevo le difficoltà. Io l’ho detto, è una squadra che ci palleggia in faccia e così è stato. Per l’ennesima volta abbiamo sbagliato, ed è per questo che c’è amarezza. Non mi bastano i 30 minuti. Bisogna dimostrare di essere una squadra! Oggi abbiamo dimostrato l’opposto”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI