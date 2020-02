Chiariello: “Napoli affondato dagli arbitri in questa stagione. Ciò non toglie i numeri impietosi di quest’anno”

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il noto giornalista Umberto Chiariello ha commentato Napoli–Lecce, attraverso un editoriale su Canale 21. Di seguito i passaggi principali evidenziati dalla nostra redazione:

“Tutti pazzi per Gattuso, eppure ha perso 5 partite su 8. Tutti pazzi per Gattuso eppure ha portato il Napoli dal settimo posto di Carlo Ancelotti, tornato ottimo allenatore con l’Everton, alla deriva dell’undicesimo posto in classifica. Il Napoli in questa stagione ha numeri impietosi, il più clamoroso è legato al fatto che solo Napoli ed Udinese, non siano mai riuscite a rimontare dopo essere passate in svantaggio in casa. Il Napoli sta segnando record negativi che non si vedevano dall’anno del ritorno in Serie A“.

“Questa squadra era alla deriva con Ancelotti, care ‘vedovelle’, ma la deriva non si ferma in poco tempo. Dalla conclusione del mercato, la squadra è quella di Gattuso e quindi vittorie e sconfitte saranno adducibili a lui. Il turnover tra Meret e Ospina è una cosa assurda, cervellotica. Meret è uno dei migliori prospetti italiani, Ospina sta facendo cose disastrose. Inoltre quest’anno ci sono stati una marea di rigori non dati al Napoli: dal Cagliari all’Atalanta, passando per Torino, SPAL, Genoa e Bologna. Senza dimenticare Cuadrado in Napoli Juventus. Alcuni di questi episodi non sono stati influenti ai fini del risultato, ma molti sono stati decisivi, per il risultato e il morale”.

“L’arbitro Giua è lo stesso del rigore di Ronaldo contro il Genoa. Quel rigore nel mondo lo hanno definito piscinazo, lo hanno deriso in tutto il mondo. Oggi contro il Lecce invece Milik viene steso ma lo stesso arbitro non concede rigore. Viene richiamato dal Var, ma non va neanche a rivedere l’episodio e conferma la decisione. Se il Napoli ottiene il rigore e lo trasforma, può vincere la gara? La risposta è sicuramente si, quindi gli episodi possono decidere la gara. L’associazione arbitri è ormai arroccata su se stessa, non consentendo di conoscere le comunicazioni tra arbitro e Var. Gli arbitri stanno peccando di presunzione, non riguardando l’episodio o addirittura riguardandolo e nonostante ciò riconfermando la decisione. Questo Napoli non dà garanzie, non è in grado di fare una rimonta per andare in Champions League. Ma il Napoli in questa stagione è stato letteralmente affondato dagli arbitri“.

