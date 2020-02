Sky Calcio Club, Caressa: “Il rigore su Milik era netto, non capisco perchè Giua non va a rivedere l’episodio”

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato nel corso di Sky Calcio Club, trasmissione in onda su Sky Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gli ultimi episodi stanno incrinando ulteriormente il rapporto di fiducia tra le squadre e gli arbitri. Il rigore non concesso al Napoli oggi è clamoroso: il contatto tra Donati e Milik è evidente. Il fallo era netto, l’arbitro doveva quantomeno andarlo a rivedere. Non capisco questa scelta degli arbitri di non rivedere gli episodi contestati. Se un episodio è dubbio, cosa costa andarlo a rivedere? Nel peggiore dei casi hai perso trenta secondi e riconfermi la decisione, ma così si evita ogni polemica. Il VAR in questi casi deve sempre intervenire, con la tecnologia non sono più ammissibili errori del genere”.

