Massimo Caputi attacca gli arbitri ed il VAR

NOTIZIE CALCIO NAPOLI Massimo Caputi, noto giornalista sportivo, con un tweet interviene per esprimere il suo parere polemizzando sull’arbitraggio di Napoli- Lecce. Ecco quanto riportato dal profilo ufficiale del giornalista:

“Incredibile come gli arbitri riescano a complicare le cose più semplici: c’è chi va al video e non torna indietro pur davanti a un errore e chi come Giua decide di non andarci. Per non parlare poi dell’eterno dilemma sul rapporto tra arbitro in campo e quello al Var”.

