Il Barcellona del grande ex Setièn vince in rimonta a Siviglia contro il Betis: tre assist per Messi

NEWS NAPOLI CALCIO – È troppo presto per parlare di un Barcellona uscito dalla crisi, ma la vittoria per 2-3 in casa del Betis è un segnale. La partita era tanto attesa, in primis per le polemiche che il Barcellona sta generando in questi giorni. Inoltre, era il ritorno di Quique Setièn al Benito Villamarin: l’attuale tecnico del Barcellona è infatti stato per due stagioni sulla panchina dei biancoverdi. Il Barcellona vince in rimonta dopo essere passato in svantaggio ad appena cinque minuti dall’inizio del match. Non segna Leo Messi, che però inventa calcio e regala ben tre assist ai suoi compagni. I prossimi avversari del Napoli in Champions League, cercano disperatamente continuità, quando mancano poco più di di due settimane agli ottavi di finale.

