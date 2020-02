Auriemma: “Non ci sono giustificazioni per la sconfitta, ma PRETENDO di sentire il dialogo tra arbitro e Var”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il noto giornalista Raffaele Auriemma ha condiviso un tweet sul proprio profilo Twitter ufficiale. Il tweet condiviso dal giornalista napoletano riguarda il controverso episodio del mancato rigore su Milik. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non accampo attenuanti per la sconfitta del Napoli al San Paolo contro un ottimo Lecce, parimenti PRETENDO che venga reso noto il dialogo tra l’arbitro Giua e il Var nel fallo da rigore su Milik poi tramutato in simulazione con ‘giallo’ per il polacco”.

Di seguito il tweet:

