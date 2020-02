Zeman: “Il Napoli non deve sottovalutare il Lecce. Gattuso sta facendo un buon lavoro. Calcio femminile? Le mie parole sono state strumentalizzate”

Zeman parla del Napoli

L’esperto allenatore di calcio, Zdenek Zeman, ha rilasciato una lunga intervista all’edizione odierna de “Il Riformista”. Queste le sue parole:

Napoli – Lecce

“Entrambe le squadre non hanno affrontato dei buon momenti, al momento però sono in netta ripresa. Sulla carta non dovrebbe esserci gara, il Napoli è nettamente favorito ma il Lecce però non è da sottovalutare.

Gattuso sta facendo un buon lavoro e con gli acquisti di gennaio può fare ancora meglio. Demme e Lobotka gli hanno già dato una grande mano“.

Insigne

“Ho avuto Lorenzo quando allenavo il Pescara, è un giocatore fantastico e sono contento che si sia ripreso. Sta facendo molto bene sia in fase offensiva, sia in quella difensiva dove era leggermente latente“.

Ammutinamento

“Non mi sento di parlare di cose che non mi appartengono. Quando non sei presente è difficile poi parlarne. Bisogna capire se la prima volta l’allenatore era d’accordo con i giocatori per poi infine cambiare idea“.

Calcio femminile

“Probabilmente sono stato frainteso, volevo dire un qualcosa in favore del movimento femminile ma sono stato capito completamente al contrario. Intendevo criticare la mentalità italiana spiegando il motivo di questo ritardo nel progredire verso il calcio femminile. Le mie parole sono state strumentalizzate“.

