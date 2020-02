Napoli-Lecce, sarà pienone al San Paolo. Superato Napoli-Liverpool

Pienone per Napoli-Lecce

Dopo il sold out in un giorno per quanto riguarda i ticket con il Barcellona, arriva un’altra bella notizia in merito al tifo partenopeo e al San Paolo.

Record con il Lecce

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli azzurri potranno contare sul calore del proprio pubblico anche in campionato poichè con il Lecce ci sarà il record stagionale di biglietti venduti, superando anche il Liverpool.

Erano stati circa 38 mila i presenti per l’esordio europeo contro i campioni in carica d’Europa, saranno 45 mila i supporter partenopei che cercheranno insieme al Napoli la terza vittoria consecutiva in campionato contro una squadra che non bisogna sottovalutare.

