Napoli-Lecce, la probabile formazione di Gattuso: occasione per Politano

Probabile formazione anti Lecce

Il Corriere dello Sport scrive in merito alla formazione anti Lecce, provando ad ipotizzare quelle che saranno le mosse di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese ha più volte ribadito di non fidarsi del Lecce e vorrebbe evitare ulteriori passi falsi.

Probabile formazione

Secondo il quotidiano, potrebbe esserci del turnover in vista della gara di mercoledì contro l’Inter valevole come semifinale di andata per la Coppa Italia.

In porta dovrebbe esserci Ospina, che torna a “rubare” il posto a Meret, Di Lorenzo dovrebbe giocare nella sua posizione con il rientro di Maksimovic, Mario Rui e Hysaj a giocarsi l’ultimo posto nella linea a quattro.

Demme e Zielinski con Allan, Milik, Insigne e Politano in attacco, con quest’ultimo che dovrebbe esordire dal primo minuto con la maglia azzurra.

