LIVE – Gattuso in conferenza: “Domani trappola, abbiamo tutto da perdere. Koulibaly gioca, il mio contratto non è importante”

Gennaro Gattuso parla in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Lecce:

“Domani c’è una grande trappola, quella dei 40 e passa mila spettatori, per noi deve essere un valore aggiunto. Non sono frasi fatte, giochiamo contro una squadra forte. Domani se la mia squadra non la interpreta come con la Juve, ti cominciano a palleggiare in faccia. Se non siamo pronti e andiamo a rubare palla, sarà difficile. Non è un caso che abbiano pareggiato con Inter e Juve, giocano e ti fanno male. Dobbiamo prepararla bene mentalmente, voglio vedere la stessa cattiveria vista ultimamente.

Abbiamo tutto da perdere. Abbiamo 4 centrali, se stanno bene Di Lorenzo torna al suo posto. Ogni partita si giocano un posto, dopo abbiamo tre terzini più Ghoulam. Sicuramente Koulibaly giocherà dal primo minuto, speriamo che non succeda niente. Mio futuro? Non è importante, è più importante quello con il calcio Napoli. Ho un contratto di un anno e mezzo con delle opzioni, devo pensare ad oggi, non c’è fretta, sono contento e orgoglioso. Dobbiamo muoverci tanto, non è che siccome lo stadio spinge dobbiamo impaurirci e stare dieci metri più giù. Tante volte dopo un episodio si perdono le partite, dobbiamo essere bravi in questo. Se non avessimo preso l’eurogoal di Quagliarella sarebbe finita diversamente, ma ci sta che una partita possa cambiare in 5 minuti. Mi piace l’impegno di questa squadra, se la stuzzichi ogni giorno recepisce subito. Ha voglia di stare in campo, è anche vero che tante volte bisogna stare attenti. Il lavoro più grande fatto è quello di non perdere giocatori, abbiamo fatto carichi di lavoro pesanti. Ogni giorno mi danno grande disponibilità, spero che questo entusiasmo non venga a mancare. I complimenti vanno fatti a questi ragazzi, non a me. Loro si sono messi a disposizione.