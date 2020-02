63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Nel corso della conferenza stampa di vigilia, prima di Napoli-Lecce, Gennaro Gattuso ha parlato di Fabiàn Ruiz e Allan, che non sono al meglio:

“Fabiàn è stato dieci giorni in cui ha fatto poco, ha avuto febbre sempre a 39-40 per 8-9 giorni. Non è al 100%, ho parlato ieri con Allan e oggi lo valutiamo, voglio sentire da loro con le mie orecchie che i calciatori stanno al 100%. Sta dando continuità e ce la sta mettendo tutta”.