In conferenza stampa, Gennaro Gattuso si è soffermato anche su Hirving Lozano:

“Lozano sta lavorando bene, devo farlo lavorare così, non ho nulla contro di lui, solo che faccio delle scelte, so che sta soffrendo perché non sta giocando, non ho nulla contro di lui, anzi: secondo me bisogna provarlo a sinistra, può fare qualcosa di importante. Lo sto facendo lavorare lì”.