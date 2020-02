Demme, il papà sulla Nazionale: “Nel 2006 tifava Italia, ma non può essere convocato in azzurro. Low gli disse una cosa…”

Ultimissime Napoli, l’intervista al papà di Demme che parla della convocazione in Nazionale del figlio

Il papà di Diego Demme, Enzo, italiano emigrato da bambino dalla Calabria in Germania, ha concesso una lunga intervista ai colleghi di Crotonenews.com, trattando vari argomenti come il rapporto con la Nazionale. Ecco quanto evidenziato:

Dove eravamo quando l’Italia vinse i Mondiali a Berlino nel 2006? Eravamo a Cervia in vacanze, nel ristorante Al Pirata che è di un mio carissimo amico. Invece ai quarti di finale, contro l’Ucraina, eravamo ad Amburgo allo stadio. Io e Diego in Tribuna, mentre mia moglie con mia figlia in un altro settore dello stadio. Sia Diego che sua sorella avevano la bandiera dell’Italia dipinta sulle guance.

Nazionale? Ormai con quella italiana credo non possa giocare più. Fu convocato una sola volta ed esordì in un Germania-San Marino 7-0, prima della Confederation Cup che si teneva in Russia. Fu la prima ed unica volta. Quando Joachim Löw lo convocò disse ‘Adesso anche noi abbiamo il nostro Gattuso’“.

