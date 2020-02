CASTEL VOLTURNO – C’è la lista dei convocati per il Lecce: esclusi Ghoulam e Younes. Elmas out per squalifica

Notizie Napoli, i convocati di Gattuso per la sfida con il Lecce

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma domani al San Paolo per la 23esima giornata di Serie A (ore 15).

La squadra ha svolto allenamento sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente torello con la rosa divisa in due gruppi. Di seguito lavoro tecnico tattico e chiusura con partitina a metà campo.

I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano.

FONTE E FOTO: SSC Napoli

Assenti, dunque, soltanto Ghoulam, Younes e lo squalificato Elmas, oltre l’infortunato di lungo corso Malcuit.

