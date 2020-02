Commisso polemico: “Troppi commenti che non mi sono piaciuti. Guardate che SKY è degli americani…”

Le parole di Rocco Commisso a Sky Sport dopo Fiorentina-Atalanta

Al termine di Fiorentina-Atalanta, terminata 1-2 in favore dei bergamaschi, Rocco Commisso è tornato sulle polemiche della settimana scorsa ai microfoni di Sky:

“Il calcio italiano ha capito le mie esternazioni? Io non parlo bene l’italiano come voi, ci sono stati troppi commenti che non mi sono piaciuti per niente. Soprattutto di alcuni ex giocatori da voi, qui su Sky.

Guardate che Sky è di proprietà anche degli americani, quindi lasciate stare gli americani”.

