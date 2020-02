Chiariello: “La Champions ora è possibile, ma è nelle corde del Napoli arrivarci? Ci sono ancora segnali negativi”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“Sembrava un miraggio la zona Champions, ma adesso si è ridotta a 9 che possono diventare 6 dalla Roma. Adesso ciò che sembrava impossibile, appartiene al mondo del possibile. Qual è il trucco? Arrivarci contando solo su sé stessi, tifando contro gli altri.

Il Napoli deve tornare ad essere il Napoli dei tempi di Sarri, non solo per il gioco, ma per i punteggi: due volte campioni di inverno ed un girone di ritorno da primo in classifica. Avendo chiuso il dannato girone d’andata a 24 punti, per arrivare a quota Champions deve arrivare a 46, è nelle sue corde? Presto per dirlo, ci sono ancora segnali negativi. Dopo aver battuto Lazio, Juventus e Sampdoria, il Napoli può dare la paga a tutte”.