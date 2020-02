50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Pesante sconfitta per la Juventus che cade per 2-1 in casa del Verona.

La prestazione dei bianconeri è stata commentata dal giornalista di TV Luna e tifoso del Napoli, Carlo Alvino, che su Twitter ha postato un messaggio con scritto “È più forte di me“, con una foto che riporta il record di gol di Ronaldo con i bianconeri.

ECCO IL TWEET:

https://twitter.com/Carloalvino/status/1226261019749736450

