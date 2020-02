53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In onda su Radio Kiss Kiss è intervenuto Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna:

“Il Napoli raramente prende decisione di pancia, ma sempre di testa. Gattuso è osservato giorno dopo giorno, così si sta conquistando la permanenza, per le sue idee. Ha la fiducia di tutti, a breve il Napoli farà un discorso non legato agli obiettivi, si prenderà del tempo. Ma non ha ancora deciso”.