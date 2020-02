Il Roma: Allan sempre più in ombra nel Napoli

NOTIZIE CALCIO NAPOLI Secondo quanto riportato da Il Roma Allan sembrerebbe essere un giocatore non così importante per lo scacchiere di Gattuso. Il tecnico, infatti, è stato accontentato ampiamente trovandosi, addirittura, con l’imbarazzo della scelta dei giocatori che possono affiancare Demme, fresco del suo primo gol con la maglia del Napoli nella gara contro la Sampdoria. A contendersi il posto affianco all’ex Lipsia ci sono Lobotka, Fabian e lo stesso Allan. Il brasiliano cerca di ridisegnarsi uno spazio all’interno delle gerarchie di Gattuso, proprio lui che è stato l’autore del gol della prima vittoria del tecnico contro il Sassuolo. Le qualità di Allan non si discutono anche se ha avuto un’annata sottotono rispetto allo scorso anno quando lottava su ogni pallone. Sul rinnovo filtra positivismo ma non si possono ignorare gli apprezzamenti che Juventus ed Inter hanno verso il giocatore. Su di lui è forte anche il PSG che lo voleva già in passato ed il giocatore non sembra accantonare l’idea di un’esperienza anche all’estero.

