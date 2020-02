SKY – Gattuso prepara una staffetta per gli infortunati: Mertesn e Koulibaly ci saranno contro l’Inter

Gennaro Gattuso pensa a come gestire i prossimi impegni del Napoli

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli nelle prossime settimane dovrà affrontare diverse sfide decisive per il proseguo della stagione. Con gli ottavi di Champions League contro il Barcellona ed i quarti di Coppa Italia contro l’Inter, Gattuso dovrà gestire le energie dei suoi giocatori.

Secondo i colleghi di Sky Sport infatti, pare che il tecnico di Corigliano Calabro stia pensando ad una staffetta per far rientrare tutti i giocatori infortunati e che nelle ultime settimane sono stati fermi ai box come Allan, Mertens e Koulibaly. Gli ultimi due dovrebbero restare fuori contro il Lecce per essere poi utilizzati nelle prossime gare.

