Sereni: “Mertens è un simbolo del Napoli ma ha richieste molto alte: bisogna approfittare del momento del Barcellona”

Sereni commenta il momento del Napoli

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto il collega giornalista Andrea Sereni di Calciomercato.com per parlare del futuro del Napoli e dell’attuale momento della squadra di Gennaro Gattuso:

“Al di là dei punti di distacco dal quarto posto, il problema del Napoli è superare le tante squadre che gli precedono. Come rosa, il Napoli vale le prime 4 e se così come sembra il lavoro intrapreso da Gattuso è quello giusto, bisognerà provare vincere il maggior numero di partite e solo a fine campionato capire se basterà”.

“L’eliminazione del Barcellona dalla Coppa di Spagna è l’ennesima dimostrazione del fatto che il cambio tecnico non ha portato i risultati sperati. La situazione è complicata, manca sempre meno alla gara di andata di Champions ecco perché il Napoli dovrà provare ad approfittane“.

“Mertens è un simbolo del Napoli ed il suo futuro è in bilico. Vedremo se ci saranno i presupposti per rinnovare così come vorrebbe il giocatore. La richiesta di Mertens è importante: vorrebbe un biennale da 4,5 milioni a stagione”.

