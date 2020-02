Pardo: “Non sarà facile per il Napoli tornare in Champions: il Barca attraversa il suo peggior momento, bisogna provarci!!

Pierluigi Pardo analizza il momento del Napoli

NOTIZIE NAPOLI CALCIO – A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto il collega di Mediaset Pierluigi Pardo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“È una giornata molto interessante. Non decisiva, ma sarà un bel turno e potrà regalarci emozioni. Juventus, Inter e Lazio se la giocheranno fino alla fine. Poi è chiaro che la Juve è la favorita perché ha più forza grazie alla rosa e anche l’abitudine a vincere, ma la Lazio è la squadra che tra le tre sta meglio. Sono curioso di vederla a Parma per capire come reagirà dopo il primo risultato negativo stagionale e gli infortuni. L’Inter ha qualcosa di meno rispetto alla Juve, ma se un paio di mesi sarà ancora lì potrà essere molto pericolosa”.

“Non sarà facile per il Napoli recuperare la zona Champions. Di ceto ha forza e potenziale per crescere, ma dipenderà da chi avrà davanti e se rallenteranno. Il Barcellona sta attraversando un periodo senza precedenti e il Napoli deve provarci. Le opportunità per ritagliarsi momenti belli della stagione ci sono per cui mai dire mai”.

