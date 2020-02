Gazzetta dello Sport – Le probabili formazioni di Napoli Lecce: quattro cambi rispetto alla Sampdoria

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni per la sfida del San Paolo tra Napoli e Lecce di domenica alle ore 15.

In porta va verso la riconferma Alex Meret, che sembra aver vinto il ballottaggio con Ospina. In difesa ci dovrebbe essere finalmente il ritorno di Kalidou Koulibaly, a completare la linea difensiva saranno Di Lorenzo, Manolas e Mario Rui. I tre di centrocampo dovrebbero essere Allan, ritorno anche per lui, accompagnato da Demme e Zielinski. In attacco i ‘soliti’ Milik e Insigne, accompagnati dal debutto dal primo minuto per Politano.

