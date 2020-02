Napoli Barcellona, azzurri in ripresa e spagnoli in caduta libera: la qualificazione potrebbe essere più aperta

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League, con il Barcellona, sembrava non lasciare molto scampo ad un Napoli in crisi nera. La situazione però è cambiata, come evidenziato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Dopo il sorteggio di Champions i commenti erano un po’ ipocriti, visto il momento del Napoli e il fatto che il Barcellona avesse vinto a San Siro con i ragazzini. Si diceva che l’urna non fosse stata clemente, ma che le partite andassero giocate. Si dava per scontato che il Napoli non avesse chance per passare il turno. Sono passati quasi due mesi e le cose sono cambiate. Il Napoli di Gattuso è in netta ripresa: tre vittorie consecutive ed ha alle porte alcune sfide che potrebbero consentire continuità. L’obiettivo è lontano nove punti, perchè per un club come il Napoli, l’Europa League non è altro che un palliativo. Inoltre per quell’obiettivo ci sono due avversarie come Roma e Atalanta, oltre al Milan ambizioso di rimontare come il Napoli. Il vento è cambiato per gli azzurri, anche grazie al mercato che ha dato chiari segnali per il futuro. Nel frattempo invece il Barcellona è stato scosso dalle parole di Abidal e dalla conseguente risposta dura di Messi. I risultati ultimamente non stanno sorridendo ai blaugrana e ciò non fa altro che alimentare il focolaio di una crisi. Se c’è un momento in cui il Barcellona è debole, è questo ed il Napoli ha il dovere di giocarsela. È altrettanto vero che però mancano ancora venti giorni al match di andata e circa quaranta al ritorno, quindi gli scenari potrebbero cambiare ulteriormente”.

