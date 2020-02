Mertens-Roma, il belga disponibile a trattare: la reazione a chi gli ha chiesto dei giallorossi

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il futuro di Mertens si deciderà in questi giorni, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La situazione riguardante il rinnovo di Dries Mertens diventa un intrigo. La Roma pare essere una pista di mercato percorribile, stando al comportamento del giocatore. Il belga è stato a Roma due volte, nei giorni di riposo concessi da Gattuso. La prima volta il 28 gennaio, con la moglie Katrin, mentre invece la seconda volta martedì 4 febbraio, insieme a due uomini. Il belga si trovava nelle vicinanze sia della Filmauro, società del presidente De Laurentiis, sia a una manciata di metri di distanza dallo studio legale della Roma. Mentre era al ristorante un fan giallorosso lo ha avvicinato, chiedendogli se fosse lì per parlare con la Roma; Mertens ha risposto con un sorriso. Non ha smentito e ciò è di per sé un segnale. In ogni caso, qualunque sia il futuro di Mertens, questi sono giorni decisivi. Il Napoli gli ha offerto un biennale con leggero ritocco dell’ingaggio, mentre il belga chiede un triennale sulle stesse cifre del contratto attuale, con un bonus di 5 milioni al momento della firma. L’allenatore della Roma, Fonseca, aveva chiesto al direttore sportivo Petrachi di fare un tentativo già a gennaio. Mertens sarebbe stato disponibile per parlarne”.

