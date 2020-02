La Roma crolla contro il Bologna: ora il Napoli può portarsi a -6!

La Roma perde contro il Bologna, il Napoli può accorciare ancora le distanze

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Raggiungere la zona Champions per il Napoli, all’inizio della stagione sembrava essere un risultato scontato degli azzurri. Alla luce di quanto avvenuto fin’adesso dagli azzurri però, quello che doveva essere l’obiettivo minimo si è trasformato in una vera e propria impresa.

Grazie agli ultimi risultati di Roma e Atalanta entrambe appaiate a quota 39, la squadra di Gattuso è riuscita a portarsi a nove lunghezze dalla zona Champions. In serata, i giallorossi, allenati da Paulo Fonseca, hanno servito un nuovo assist agli azzurri. La squadra capitolina infatti è stata sconfitta in casa per 3-2 dal Bologna nel primo anticipo della ventitreesima giornata si Serie A.

Contro il Lecce quindi, in attesa di Fiorentina-Atalanta che si giocherà domani alle 15:00, il Napoli ha la possibilità di portarsi a sei lunghezze dalla Roma, una distanza che fino a poche settimane fa sembrava veramente difficile da raggiungere.

