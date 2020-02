Koulibaly torna in campo contro il Lecce: il suo futuro a Napoli dipende da due fattori

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Dopo un’assenza di quasi due mesi per infortunio, Kalidou Koulibaly scenderà di nuovo in campo con la maglia azzurra. Lo farà nella sfida del San Paolo tra Napoli e Lecce. La sua permanenza in azzurro anche per la prossima stagione dipende da due fattori, come evidenziato dall’edizione odierna de Il Mattino:

“Il futuro di Koulibaly dipenderà da due differenti fattori. In primis dipenderà dal tipo di offerte che arriveranno a De Laurentiis per l’acquisto del calciatore. Nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, le strade di Koulibaly e del Napoli dovrebbero inevitabilmente dividersi. Altro fattore importante sarà la volontà del calciatore. Questi sono discorsi che però verranno affrontati in estate. Adesso Koulibaly ed il Napoli devono concludere al meglio questa stagione, sia dal punto di vista personale che di squadra. Il Koulibaly di questa stagione infatti sembra ben lontano dal difensore impenetrabile della scorsa stagione, tanto da essere inserito tra i candidati per il Pallone d’Oro”.

