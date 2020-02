Cronache di Napoli – De Laurentiis ha deciso: è Gattuso l’uomo del futuro, i dettagli del nuovo contratto

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il quotidiano Cronache di Napoli, all’interno dell’edizione odierna, ha rivelato importanti novità per quanto riguarda il futuro di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nessun dubbio in Casa Napoli: è Rino Gattuso l’uomo del futuro. De Laurentiis ha già deciso che a fine stagione non eserciterà la clausola per uscire dal contratto. Anzi, il patron del Napoli sarebbe intenzionato a prolungare il contratto all’allenatore del Napoli entro marzo. L’accordo dovrebbe prevedere un rinnovo fino al 2022, con un ingaggio di 3 milioni di euro a stagione più bonus, legati ad eventuali risultati della squadra”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI