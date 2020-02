Politano, Gattuso vuole farlo partire titolare nella sfida contro il Lecce

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riservato ampio spazio a Matteo Politano, nuovo acquisto del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli è una sfida che Politano ha accettato senza la minima esitazione. Ha intenzione di rilanciare la propria carriera dopo l’esperienza negativa all’Inter di Conte, che lo aveva praticamente escluso. Sarebbe dovuto arrivare a Napoli già due anni fa, ma per una serie di problematiche non se ne fece nulla e rimase al Sassuolo. Gattuso lo ha voluto fortemente, perchè tatticamente è perfetto per l’allenatore. Con ogni probabilità Politano toglierà il posto nel tridente a Josè Callejon, responsabilità pesante visto che lo spagnolo nei sette anni a Napoli è stato insostituibile per tutti gli allenatori. Politano è più abile a saltare l’uomo rispetto a Callejon, inoltre è certamente più futuribile dello spagnolo. Politano, a prescindere da questa stagione, sarà uno dei perni del Napoli del futuro. L’investimento dal punto di vista economico è stato notevole. Per questo motivo, già nella partita contro il Lecce c’è la volontà di farlo partire dall’inizio. Poi ci sarà la semifinale di Coppa Italia, che lo riporterà subito a San Siro. Coppa Italia che, una stagione rocambolesca come quella attuale, non può che essere un obiettivo da raggiungere”.

