Ferlaino su Napoli-Lecce: “Ho trovato ostilità al Sud come al Nord, noi napoletano siamo soli, lo dice la storia”

NEWS NAPOLI CALCIO – La sfida tra Napoli e Lecce è alle porte, si giocherà domenica alle ore 15. L’edizione odierna de Il Mattino, ha riportato le parole di Corrado Ferlaino, storico ex presidente del Napoli, a proposito di questa sfida. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’assenza di squadre del Sud in Serie A non mi stupisce affatto. Neppure in passato era facile competere con le realtà del Nord e credo che in futuro sarà ancora più complicato. Il Sud paga l’arretratezza economica e lo spopolamento della sua terra. Napoli è un’eccezione, perchè nonostante tutto resta capitale. Le peggiori ostilità nei confronti di noi napoletani le ho trovato al Sud, al livello dell’accoglienza che ci era riservata a Brescia o Bergamo. Ma ho capito il motivo: nel Sud, così come nel Nord, invidiano le nostre bellezze e il nostro modo di vivere. Napoli e i napoletani sono stati sempre soli, lo dice la storia, non solo quella calcistica”.

