Fedele: “Gattuso ha dato qualcosa in più, ma non rinnoverei adesso. Dovrebbe rinnovare in caso di Champions”

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Enrico Fedele, procuratore

“Non so se il Napoli ha deciso di rinnovare il contratto di Gattuso, in ogni caso, non lo avrei fatto adesso. Il contratto del tecnico ha una scadenza: 2020 con la possibilità di rinnovare di un altro anno nel caso in cui il Napoli andrà in Champions.

Questo contratto, lo vedo come quello di un traghettatore, c’è però una cosa che sta emergendo: Gattuso ha dato qualcosa in più alla squadra che sta reagendo alle sue direttive.

Il Lecce gioca, non si chiude in difesa e per questo diventa un avversario perfetto per il Napoli che contro squadre del genere si esalta”.