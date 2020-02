Faggiano, ds Parma: “Con Llorente c’è stato qualcosa nel finale di mercato. Ci abbiamo provato!”

Daniele Faggiano ammette di aver provato a portare Llorente nel Parma

Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano è intervenuto ai microfoni di TMW. Di seguito quanto evidenziato:

ATTACCANTI QUASI VICINO AL PARMA, DA ESPOSITO A LLORENTE

“Certo ma anche qui c’è da fare chiarezza. Esposito era nei nostri pensieri da prima che Inglese si facesse male. Che devo dire, forse siamo stati un po’ troppo lungimiranti, ma è una trattativa che non è nata dall’infortunio di Inglese. A cui approfitto per fare i migliori auguri di pronta guarigione, come calciatore, e come uomo, non merita tanta sfortuna. Per quanto riguarda gli altri nomi circolati, alcuni abbiamo provato effettivamente a portare al Parma nel finale: di Piatek ho già detto, ma anche con Llorente c’è stato qualcosa. Ci abbiamo provato, questo non vuol dire che fosse facile: sono due cose diverse”.

