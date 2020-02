Dalla Spagna: “Nacho non rinnova con il Real Madrid! Il Napoli può prenderlo!”

Il portale Don Balon riporta la possibilità di Napoli, Roma e Lazio di prendere il difensore a zero!

Dalla Spagna c’è l’occasione per il Napoli di piazzare un grandissimo colpo per il prossimo mercato, quest’occasione si chiama Nacho Fernandez. Il difensore spagnolo del Real Madrid ha il contratto in scadenza a Giugno e sembra che il club di Florentino Perez non abbia intenzione di rinnovare questo rapporto contrattuale.



Nacho ha da poco compiuto trent’anni ma quest’anno ha trovato pochissimo spazio alla corte di Zidane; il tecnico francese l’ha infatti utilizzato per sole 9 partite, per un totale di 641′ di gioco. Anche per questo poco utilizzo i Blancos hanno deciso di non rinnovargli il contratto, decisione già comunicato al giocatore e al suo entourage.



Il difensore vanta un palmares da sogno: 2 campionati spagnoli, 2 Supercoppe di Spagna, 2 Coppe di Spagna, ben 4 Champions League, 3 Supercoppe UEFA e 4 Coppe del Mondo per club.



In Spagna sono molto sicuri che tra le interessate al difensore spagnolo ci siano ben tre squadre italiane: la Roma, la Lazio e, appunto, il Napoli. Non solo i tre club italiani ovviamente, anche molte richieste dalla Spagna da club come Valencia e Villareal.

Per Nacho dopo una vita al Real Madrid, dalle giovanili sino alla prima squadra, potrebbe essere arrivato il momento di nuove avventure, magari proprio all’ombra del Vesuvio.