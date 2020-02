Chiariello: “Finalmente a Napoli è tornato l’entusiasmo, nonostante i prezzi alti e…”

Umberto Chiariello commenta il ritorno del pubblico al San Paolo

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Umberto Chiariello, nel suo consueto “EditoNuovo” ai microfoni di Radio punto Nuovo ha commentato il momento del Napoli: ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il calcio italiano deve essere ormai a corto di idee se a tenere banco oggi è Sanremo con la compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez. Onestamente mi interessa poco, come tutte le stagioni passate. L’unica volta che mi sono divertito è quando vidi Francesco Totti. Oggi mi interessa un sold out atteso per l’Inter con il derby“.

“A Napoli finalmente si sveglia l’entusiasmo, assalto alla Curva contro il Lecce. Nonostante i prezzi altissimi, c’è una lunga fila di persone che vogliono vedere Lionel Messi. Finalmente un campionato dove non c’è una dominatrice assoluta, ma ho l’impressione che sia sempre la Juve”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI