Dalla Spagna – Caos Barcellona, Jordi Alba attacca Abidal: “Dovrebbe sapere come funziona uno spogliatoio!”

NEWS NAPOLI CALCIO – Il terzino sinistro del Barcellona, Jordi Alba ha parlato ai microfoni di Sport, dopo la sconfitta dei blaugrana in Coppa del Re contro l’Athletic Bilbao. Lo spagnolo si è scagliato contro Abidal, alimentando la polemica che sta logorando l’ambiente Barcellona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ci tirano già abbastanza m***a dall’esterno, non dovremmo anche attaccarci tra noi stessi. Abidal è stato un giocatore ed è molto amato dai tifosi, quindi dovrebbe sapere come funziona uno spogliatoio e come lo vivono i calciatori”.

