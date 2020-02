Ag. Elmas: “Quanto aveva bisogno di questo gol! Eljif sa quanto vale e dove vuole arrivare”

L’agente di Eljif Elmas, George Gardi, ha parlato ai microfoni di TMW del primo gol del suo assistito

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

George Gardi, agente di Eljif Elmas, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo assistito ai microfoni di Tuttomercatoweb.



La stella di Eljif Elmas non ha brillato come ci si aspettava ma dall’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli il talento azzurro, classe 1999, sta cercando di dimostrare al massimo il suo. Il centrocampista macedone ha collezionato 78′ di gioco in Sampdoria-Napoli trovando anche il suo primo gol con la maglia azzurra, rete importantissima come ha sottolineato il suo agente che nell’intervista ha detto:



“Il gol è stato importante per lui e forse ne aveva bisogno, nonostante abbia un carattere di ferro, a discapito della giovane età. Lui sa quanto vale, sa dove vuole arrivare, e trovando più continuità di gioco potrà acquisire confidenza e dimostrarlo”