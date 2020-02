SKY – Dialogo, lavoro, risate e tecnologia: le dieci regole di Gattuso per conquistare il Napoli

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Napoli è tornato, o quanto meno lo sta facendo, in modo anche graduale. Artefice della risalita è Gennaro Gattuso, che ha già conquistato tifosi, piazza e soprattutto la squadra. Come? Secondo Sky Sport, con un decalogo di 10 diktat, per modo di dire, allo spogliatoio.

1 Il 4-3-3 come punto di riferimento tattico, un modulo che valorizza le caratteristiche dei calciatori e che questi ultimi apprezzano.

2 Allenamenti e giornate lunghe: La giornata di Gattuso inizia prestissimo e finisce tardi. Anche la durata degli allenamenti è ampia: dalle 2 ore alle 2 ore abbondanti a provare sul campo

3 Gattuso è molto esigente: chiede intensità ma ha anche la capacità di tenere alto il morale della squadra con qualche battuta detta al momento giusto

4. Difesa di reparto e movimenti codificati

La difesa lavora di reparto e la lettura degli interventi non è lasciata al singolo. Anche per questo motivo ha rilanciato Hysaj, abituato con Sarri a fare questo tipo di lavoro



5. Il portiere…con i piedi buoni

Come tanti allenatori negli ultimi anni, anche Gattuso chiede di far partire l’azione dalla porta. Per questo motivo ha giocato spesso Ospina, abituato al gioco ‘con i piedi’. Mentre Meret lavora a questo fondamentale

6. Riconoscimento del Capitano

Gattuso ha sin da subito riconosciuto questa leadership al capitano, sottolineandolo anche nelle prime conferenze stampa. Chiede tanto, ma sta anche ottenendo tanto da lui

7. Rapporti forti con i calciatori. Ma facendo gruppo

Gattuso è sin da subito ‘entrato’ nello spogliatoio. Esigente e diretto, ha portato disciplina e rigore, eppure sembra quasi uno di loro (anche per via dell’età). Insomma, ha trovato il giusto equilibrio per parlare ai suoi giocatori

8. Comunicazione chiara

Gattuso ha sempre parlato chiaro, anche nelle conferenze stampa. Non si nasconde troppo, parlando in modo franco. Sia nei momenti più difficili, quando si è assunto la responsabilità, sia in quelli migliori

9. Strumenti e staff: dai droni all’ “uomo che fa km”

Gattuso ha uno staff ampio e utilizza la tecnologia. Si è rivisto il drone che utilizzava Sarri. Ma ha anche un inviato “ad hoc” che lo aiuta nell’analisi degli avversari

10. In fila per due: una coppia per ruolo

Gattuso ha chiesto e ottenuto due giocatori per ruolo: punta molto sulla specificità tattica e non su “tuttocampisti”. E ora anche con l’arrivo di Lobotka e Demme ha una doppia opzione per ogni posizione del campo