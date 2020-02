Roma, Fonseca polemico: “La linea arbitrale in Italia non è uguale per tutti”

Le parole dell’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, sugli arbitri

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Bologna. Tra i tanti temi trattati non è mancato un passaggio sulle polemiche arbitrali degli ultimi giorni. Particolare la risposta di Fonseca:

“Contro il Sassuolo non abbiamo perso perché l’arbitro ha sbagliato, ma devo dire che è difficile capire come sia stato possibile che abbiamo finito la partita con tutti quei cartellini gialli. Dopo qualche mese posso dire che la linea arbitrale in Italia non è uguale per tutte le squadre. Per me questo è chiaro. Si tratta di una cosa che mi provoca insoddisfazione durante le partite”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI