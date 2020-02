Corriere dello Sport – Recuperato Maksimovic, con il Lecce potrebbe tornare anche Koulibaly

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il Napoli prepara la sfida con il Lecce per centrare il poker dopo le vittorie con Lazio, Juventus e Sampdoria. Potrebbe rientrare un infortunato, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Domenica potrebbe essere l’occasione giusta per il rientro di alcuni calciatori dal primo minuto. Sembra quasi certo del posto Nikola Maksimovic, accanto a lui potrebbe non esserci Manolas, ma il ritorno di Kalidou Koulibaly. L’obiettivo principale di Gattuso è recuperare il senegalese per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Il roccioso centrale azzurro però potrebbe rientrare già domenica per il match del San Paolo“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI