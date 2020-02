Giuntoli e De Laurentiis hanno regalato a Gattuso una rosa completa: c’è una coppia per ogni ruolo e un jolly!

66 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli, attraverso le figure di De Laurentiis e Giuntoli, ha lavorato a gennaio per mettere a disposizione di Rino Gattuso una rosa completa. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli di Gattuso adesso può comporre undici coppie di giocatori, una per ogni posto nello scacchiere dell’allenatore. Le coppie iniziano già in porta, con il ballottaggio costante tra Meret e Ospina. In difesa invece: sulla destra ci sono Di Lorenzo e Hysaj, come centrali Koulibaly e Manolas saranno i titolari, Maksimovic e Luperto le alternative. Sulla fascia sinistra Mario Rui verrà fatto rifiatare da uno tra Luperto e Hysaj, in attesa del recupero completo di Ghoulam. A centrocampo nel ruolo di mediano si alterneranno Demme e Lobotka, mentre nel ruolo di interno ci sono quattro giocatori per due posti: Allan, Zielinski, Fabian Ruiz ed Elmas. In attacco Callejon sarà insidiato da Politano, Milik da Llorente e Insigne da Lozano. Con Mertens che invece sarà il jolly nel mazzo di Gattuso, da pescare all’occorrenza, visto che può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco del Napoli”.

