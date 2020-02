Napoli, cambi fondamentali per la vittoria con la Sampdoria: la panchina vale oltre 200 milioni

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il Corriere del Mezzogiorno all’interno dell’edizione odierna fa il punto della situazione sulla rosa del Napoli, che dopo il mercato di riparazione si è notevolmente ampliata. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La vittoria del Napoli contro la Sampdoria a Marassi è arrivata grazie ai cambi, non è un caso. Gli ingressi in campo di Demme, Mertens e Politano sono stati fondamentali per rivedere il piano partita dopo la rimonta dei blucerchiati. La panchina del Napoli del match di lunedì sera aveva un valore di oltre 240 milioni di euro (fonte Transfermarkt), se si considerano le assenze di Fabian Ruiz e Younes, si supera agilmente quota 300 milioni. Ieri Gattuso ha potuto allenare la rosa nel suo insieme (quasi) a pieno organico. C’erano in campo anche Malcuit e Ghoulam, che stanno lavorando per recuperare dai rispettivi infortuni. L’unico assente era Manolas, volato in Grecia per la nascita della figlia. Gattuso, dopo un periodo iniziale di emergenza, potrà finalmente contare sulla rosa nel suo complesso. ‘Mi piace lavorare con le coppie’ ha ripetuto più volte l’allenatore del Napoli. Nel tour de force che sta per arrivare, sarà inevitabile gestire al meglio le rotazioni: il Napoli dovrà scendere in campo undici volte in quarantadue giorni. I ballottaggi per Gattuso partono dalla porta, con il duello Meret-Ospina che probabilmente si rinnoverà in vista di ogni impegno. In difesa, condizione fisica permettendo, le condizioni sembrano più cristallizzate, con Di Lorenzo che dovrebbe tornare sulla fascia destra, Koulibaly e Manolas centrali e Mario Rui sulla sinistra. A centrocampo e in attacco invece ci sarà l’imbarazzo della scelta per Gattuso“.

