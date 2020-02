Mertens era a Roma nel giorno libero concesso da Gattuso: ipotesi rinnovo o contatti con i giallorossi

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, il Corriere dello Sport ha lanciato un’incredibile suggestione riguardante Dries Mertens. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ciro a Roma. Non Immobile, che già vive e segna nella Capitale. Ma Dries ‘Ciro’ Mertens, come viene chiamato a Napoli. L’attaccante è stato a Roma martedì, nel giorno libero concesso da Gattuso ai calciatori. Le ipotesi maggiormente accreditate sono due: Mertens è stato a Roma per parlare con la società giallorossa, oppure ha fatto visita a De Laurentiis nella sede della Filmauro. L’assenza della compagna, fa infatti escludere l’ipotesi della gita turistica. Insomma, quel che è certo, è che qualcosa si sta muovendo, in un senso o nell’altro. È arrivato il momento di decidere il futuro per l’attaccante belga. Il mercato invernale è volato via senza che si sia risolta la questione del rinnovo di contratto. Il contratto scade a fine stagione e da pochi giorni, Dries è libero di accordarsi con un’altra società. Mertens ha già fatto sapere che vorrà trovare una soluzione prima di dedicarsi alla preparazione dell’Europeo con il suo Belgio. Attualmente il folletto belga guadagna 4,2 milioni all’anno ed il Napoli gli ha offerto un rinnovo biennale sulle stesse cifre. Mertens ha chiesto invece un triennale ed un bonus di 5 milioni da incassare al momento della firma. Bottino che potrebbero garantirgli Inter e Monaco. La Roma nel frattempo si è mossa sotto traccia, il calciatore fa impazzire Fonseca, perchè Mertens, nonostante l’età gli garantirebbe gol e giocate con continuità. Inoltre potrebbe rivelarsi la spalla ideale per Edin Dzeko. Da Trigoria la notizia non è stata né smentita, né confermata. Lo stipendio di Mertens sembrerebbe troppo elevato per le casse della Roma, ma con l’imminente cambio di proprietà in favore di Friedkin, tutto sembra possibile”.

