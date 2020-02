Repubblica – Con il Lecce spazio a Koulibaly, Allan e Mertens: hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Per il Napoli si sta avvicinando un logorante tour de force che prevederà undici gare in quarantadue giorni. Per questo motivo, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, contro il Lecce potrebbero esserci alcuni cambiamenti:

“Con il Lecce si candidano per una maglia da titolare Koulibaly, Allan e Mertens. Loro hanno bisogno più di tutti di mettere minuti nelle gambe, vista la loro assenza degli ultimi tempi. A centrocampo Demme resta in vantaggio su Lobotka, che sembra un po’ appesantito e non al top della forma”.

